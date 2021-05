US-Außenminister informiert russischen Amtskollegen über neue Nordkorea-Politik

Photo : YONHAP News

Der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken hat seinen russischen Amtskollegen Sergey Lavrov über die neue Nordkorea-Politik informiert.Beide Chefdiplomaten hätten am Mittwoch miteinander telefoniert, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price. Dabei sei über die neue Politik gegenüber Nordkorea und andere Fragen von beiderseitigem Interesse gesprochen worden. Auch ihr in Island geplantes Treffen in der kommenden Woche sei ein Thema gewesen.Die Biden-Regierung hatte im letzten Monat die Ausarbeitung ihrer Nordkorea-Politik abgeschlossen. Berichten zufolge sei versucht worden, Nordkorea zu kontaktieren, um das Ergebnis zu erläutern.Die USA hatten außerdem betont, sich bei der Umsetzung ihrer Politik eng mit den Verbündeten Südkorea und Japan sowie China und Russland abstimmen zu wollen.