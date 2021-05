Ex-Chef von Kumho Asiana wegen unlauterer interner Transaktionen verhaftet

Photo : YONHAP News

Park Sam-koo, der frühere Vorsitzende der Kumho Asiana Group, ist am Donnerstag wegen des Vorwurfs unlauterer Transaktionen innerhalb der Gruppe verhaftet worden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral erließ Haftbefehl gegen Park.Park trat im März 2019 als Gruppenvorsitzender zurück. Gegen Park ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs, im Zuge des Wiederaufbaus der Unternehmensgruppe seit 2015 an unlauteren internen Transaktionen zwischen deren Firmen beteiligt gewesen zu sein.Das Gericht gelangte zu der Auffassung, dass es angemessene Gründe gebe, Park der vorgeworfenen Straftat zu verdächtigen. Auch bestehe die Gefahr der Beweisvernichtung.Park wurde daraufhin in ein Untersuchungsgefängnis gebracht.