Nationales Erdbeben der Stärke 2,0 im Südwesten Koreas

Ein Erdbeben der Stärke 2,0 auf der Richterskala hat sich im Südwesten Südkoreas ereignet.



Laut dem Wetteramt ereignete sich das Beben heute um 6.04 Uhr 15 Kilometer östlich des Landkreises Wanju in der Provinz Nord-Jeolla.



Das Epizentrum befand sich auf 35,89 Grad nördlicher Breite und 127,33 Grad östlicher Länge. Das Hypozentrum lag in zehn Kilometern Tiefe.



Auf der seismischen Intensitätsskala wurde in Nord-Jeolla maximal Stufe 3 erreicht, in den umliegenden Regionen Stufe 1. Auf Stufe 3 können Menschen in Innenräumen, insbesondere in höheren Stockwerken in Gebäuden ein Wackeln spüren.



Der Feuerwehr zufolge gingen zwei Meldungen ein, dass ein Gebäude gewackelt habe. Es habe jedoch bis 6.20 Uhr keine Berichte über Schäden gegeben.