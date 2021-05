Quelle: Geheimdienstchef Park trifft Japans Premier Suga

Photo : YONHAP News

Der Chef des südkoreanischen Geheimdienstes NIS, Park Jie-won, hat während seines Japan-Besuchs offenbar den japanischen Premierminister Yoshihide Suga getroffen.Laut einer über die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan gut informierten diplomatischen Quelle am Donnerstag stattete Park am Mittwochvormittag vor oder nach dem trilateralen Treffen mit seinen US-amerikanischen und japanischen Amtskollegen in Tokio Suga einen Höflichkeitsbesuch ab.Berichten zufolge habe Park Suga gesagt, dass der aktuelle Zustand der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan nicht wünschenswert sei. Er habe die Notwendigkeit und den Willen betont, die Beziehungen zu normalisieren.Wie verlautete, habe Suga seine Zustimmung zum Ausdruck gebracht.Park hatte sich zuletzt im vergangenen November mit Suga getroffen. Damals hatte er den Willen von Präsident Moon Jae-in für die Normalisierung des bilateralen Verhältnisses übermittelt.