Sonderstaatsanwaltschaft für Ermittlungen im Sewol-Fall nimmt Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Der Sonderstaatsanwalt für die Aufklärung der Wahrheit im Fall des Sewol-Untergangs 2014, Lee Hyun-joo, hat heute Ermittlungen aufgenommen.Sein Büro in Seoul wurde am heutigen Donnerstag feierlich eröffnet.Laut einem Vertreter der Sonderstaatsanwaltschaft wurden bisher vier Staatsanwälte ins Team entsandt. Bald werde dies ein weiterer Staatsanwalt verstärken. Die Rekrutierung von Sonderermittlern habe am 4. Mai begonnen und laufe noch.Nach dem Gesetz zu Sonderstaatsanwaltschaften kann eine Sonderstaatsanwaltschaft über bis zu fünf Staatsanwälte und jeweils bis zu 30 Sonderermittler und entsandte Beamte verfügen.Lee wurde am 23. April ernannt. Gemäß dem Gesetz kann ein Sonderstaatsanwalt 20 Tage lang Vorbereitungen für Ermittlungen, darunter die Zusammensetzung des Ermittlungsteams, treffen. Anschließend hat er 60 Tage Zeit für die Ermittlungen. Nötigenfalls kann die Ermittlungsdauer nach einer Billigung durch den Staatspräsidenten um 30 Tage verlängert werden.