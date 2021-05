Zahl der Corona-Neuinfektionen auf über 700 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat erstmals seit fünf Tagen wieder die 700er-Schwelle übertroffen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 715 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Die Zahl der bislang nachgewiesenen Infektionsfälle im Land liege bei 129.633.Bei der Zahl der Neuinfektionen wurde damit der höchste Stand seit 15 Tagen verbucht.Von den Neupatienten steckten sich 692 Menschen in Südkorea an, während es 23 eingeschleppte Fälle gab.Lokale Infektionen konzentrierten sich immer noch auf die Hauptstadtregion. In Seoul wurden 227 Fälle bekannt, in der Provinz Gyeonggi 222.Auch in anderen Regionen wurde ein starkes Infektionsgeschehen beobachtet. Ulsan meldete 31 Fälle, Gwangju 23 und Daejeon 18.Die Zahl der Corona-Toten stieg um sieben auf 1.891.Innenminister Jeon Hae-cheol betonte bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale, dass die Gebietskörperschaften in der Hauptstadtregion mit speziellen Schutzmaßnahmen gemäß der regionalen Situation die Infektionsquellen beseitigen sollten.