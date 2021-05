Nordkorea veröffentlicht Fotobuch über Kims diplomatische Aktivitäten – ohne Fotos von Korea-Gipfeln

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwoch ein Fotobuch über diplomatische Aktivitäten von Machthaber Kim Jong-un veröffentlicht.Fotos von seinen Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in wurden jedoch nicht abgedruckt.Das Album, das vom nordkoreanischen Verlag für Fremdsprachen herausgegeben wurde, enthält Fotos von Kims Treffen und offiziellen Gesprächen mit Regierungs- und Staatsführern anderer Länder im Zeitraum von März 2018 bis Juni 2019.In dem Buch wird der erste Nordkorea-USA-Gipfel im Juni 2018 als „Treffen des Jahrhunderts“ beschrieben, mit dem eine neue Geschichte in den Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA begonnen worden sei. Es werden Fotos von dem Treffen gezeigt, darunter eines vom Händeschütteln zwischen Kim und dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump.Auf einem Foto wird gezeigt, wie Trump beim Treffen mit Kim im Waffenstillstandsdorf Panmunjom im Juni 2019 gemeinsam mit ihm die militärische Demarkationslinie überquert. Die Szene wird als historischer Moment bezeichnet, in dem zum ersten Mal ein amtierender US-Präsident die Demarkationslinie überquert und nordkoreanischen Boden betritt.Präsident Moon Jae-in ist auf keinem Bild zu sehen, obwohl er damals ebenfalls dort anwesend war. Auch enthält das Album keine Aufnahmen von den innerkoreanischen Gipfeltreffen im April, Mai und September 2018.Als Hintergrund wird vermutet, dass Nordkorea die Beziehungen zu Südkorea nicht als Auslandsbeziehungen betrachtet. Jedoch könnten auch die mittlerweile wieder angespannten innerkoreanischen Beziehungen eine Rolle gespielt haben.