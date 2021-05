Ex-Oppositionschef bittet USA um Bereitstellung von zehn Millionen Corona-Impfdosen

Photo : YONHAP News

Hwang Kyo-ahn, ehemaliger Ministerpräsident, hat nach eigenen Angaben US-Regierungsbeamte darum gebeten, Südkorea zehn Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs zur Verfügung zu stellen.Er habe eine positive Antwort von ihnen erhalten, sagte der frühere Vorsitzende der Vereinten Zukunftspartei (jetzt Macht des Volks) am Dienstag (Ortszeit) während seines USA-Besuchs vor koreanischen Korrespondenten in Washington.Hwang habe US-Regierungsvertreter, darunter Kurt Campbell, Koordinator für den Indopazifik im Weißen Haus, getroffen. Er habe politische, wirtschaftliche Kreise und verschiedene Organisationen gebeten, Südkorea zehn Millionen Impfdosen von US-Herstellern zu liefern, sagte Hwang.Campbell habe geantwortet, man wisse, wie ernst das Problem der Vakzinknappheit in Südkorea sei. Er habe auch gesagt, man werde auf der Grundlage des US-koreanischen Bündnisses größtmögliche Bemühungen unternehmen, hieß es.Hwang fügte hinzu, er habe von Mitgliedern des Außenausschusses des US-Kongresses gehört, dass in dem Komitee Diskussionen über einen Impfstoff-Swap aufgenommen worden seien und dass diesbezüglich Verfahren auf Arbeitsebene mit dem Weißen Haus und dem Außenministerium im Gange seien.