US-Geheimdienstchefin besucht DMZ

Photo : YONHAP News

Avril Haines, die Direktorin der nationalen Nachrichtendienste (DNI) der USA, hat am Donnerstag die demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen Süd- und Nordkorea besucht.Haines brach am Vormittag in ihrem Hotel in Seoul auf und fuhr mit dem Auto in die DMZ.Wie verlautete, habe sie dort die Einrichtungen auf der südkoreanischen Seite der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) im Waffenstillstandsort Panmunjom und Wachposten besichtigt.Laut Berichten werden Termine für einen Höflichkeitsbesuch bei Präsident Moon Jae-in und ein Gespräch mit dem nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon koordiniert. Es wird erwartet, dass beide Seiten über die neue Nordkorea-Politik der Biden-Regierung Meinungen austauschen und ihre Einschätzungen zur Lage auf der koreanischen Halbinsel teilen werden.Haines hatte zuvor Japan besucht und sich am Dienstag mit dem Generalsekretär des japanischen Nationalen Sicherheitssekretariats, Shigeru Kitamura, getroffen. Am Mittwoch war sie mit dem Direktor des südkoreanischen Geheimdienstes NIS, Park Jie-won, und dem Direktor des japanischen Kabinettsgeheimdienstes, Hiroaki Takizawa, zu einem trilateralen Treffen zusammengekommen, bevor sie nach Südkorea weiterreiste.