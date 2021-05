Politik Projekt für Wanderungen im Grenzgebiet startet im Juni

Ein Projekt für Wanderungen auf einem Wanderweg in Südkorea entlang der demilitarisierten Zone (DMZ) wird im Juni starten.



Das Vereinigungsministerium kündigte am Mittwoch an, dass das Projekt „Wanderung auf dem DMZ-Friedensweg für Wiedervereinigung 2021“ von Juni bis November stattfinden werde.



13-tägige Wanderungen von Goseong im Osten bis Paju im Westen werden dreimal, jeweils im Juni, August und Oktober, organisiert. Die erste Wanderung soll am 15. Juni, dem 21. Jahrestag der Gemeinsamen Erklärung Süd- und Nordkoreas vom 15. Juni, starten.



Im Zeitraum von Juli bis November werden viertägige Wanderungen auf kürzeren Strecken alle zwei Wochen arrangiert.



Während der Wanderungen werden verschiedene Veranstaltungen stattfinden, darunter Aufführungen auf der Straße und Vorträge über Frieden und Wiedervereinigung.



Interessierte können sich auf der Webseite des Nationalen Instituts für Wiedervereinigungsbildung (www.uniedu.go.kr) anmelden.