Nationales Aktivist zeigt Präsident Moon wegen Kollaboration mit Feindstaat an

Park Sang-hak, ein nordkoreanischer Flüchtling und Aktivist, hat am Donnerstag Präsident Moon Jae-in bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.



Park wirft Moon vor, sich einem feindlichen Staat angeschlossen und sich seinem eigenen Staat widersetzt zu haben.



Gegen Park, den Leiter der Flüchtlingsgruppe Kämpfer für ein freies Nordkorea, laufen derzeit polizeiliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs, anti-nordkoreanische Flugblätter über die Grenze geschickt zu haben.



Park sagte am Mittwoch, dass Moon in seiner Rede am 10. Mai gegen Nordkorea gerichtete Flugblätter als illegal eingestuft habe, obwohl deren Zweck darin liege, die Einwohner im Norden über die Realität in Nordkorea und die wahre Natur Südkoreas genau zu informieren.



Damit habe sich Moon Kim Yo-jong von Nordkorea, einem de-facto Feindstaat, angeschlossen und die Freiheit von Park Sang-hak, einem Staatsbürger der Republik Korea, politische Meinungen zu äußern, unterdrückt, behauptete er.



Park erstattete am Donnerstag Strafanzeige gegen den Staatschef. Choi Dae-jip, der frühere Vorsitzende der Koreanischen Ärztekammer (KMA), beteiligte sich daran.