Wissenschaft Heute wurde es sommerlich warm

Am Donnerstag ist es landesweit überwiegend heiter.



Am Tag war es sommerlich warm.



Die Tageshöchsttemperaturen sollen landesweit bei 18 bis 30 Grad liegen, und somit ein bis sechs Grad höher als am Mittwoch. In Seoul wird es bis zu 29 Grad warm sein, in Daejeon 30 Grad.



Bis Freitagmittag soll es frühsommerlich warm bleiben.



Ab Freitagnachmittag wird es in den Regionen Jeolla und Jeju trüb sein, am Samstag wird landesweit Regen erwartet.