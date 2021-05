Börse in Seoul gibt dritten Handelstag in Folge nach

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat heute den dritten Handelstag in Folge nachgegeben.Grund waren offenbar Sorgen über eine früher als erwartet einsetzende Corona-Inflation.Der Kospi verlor 1,25 Prozent auf 3.122,11 Zähler.Der Kospi hatte nach den kräftigen Verlusten der Technologiewerte an der US-Börse schon zum Handelsstart nachgegeben.In den USA waren die Verbraucherpreise im April so stark wie seit 2009 nicht mehr gestiegen. Dies schürte die Sorge der Anleger, dass die US-Notenbank den Geldhahn früher als erwartet zudrehen könnte. Der Dow Jones hatte 1,99 Prozent eingebüßt, der S&P 500 2,14 Prozent.Der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA habe Inflationssorgen ausgelöst und ausländische Anleger zu Verkäufen veranlasst, wurde Shim Won-yong von Shinhan Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.