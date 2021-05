Südkorea will bis 2030 weltgrößte Halbleiter-Lieferkette aufbauen

Photo : KBS News

Südkorea will bis 2030 die weltgrößte Halbleiter-Lieferkette aufbauen.Unternehmen wie Samsung und SK wollen rund 451 Milliarden Dollar in das Vorhaben stecken. Die Regierung will mit Steuersenkungen und günstigen Krediten Unterstützung leisten.Im Zuge der Schaffung eines sogenannten K-Halbleiter-Gürtels soll unter anderem in Pangyo und Yongin in der Gyeonggi-Provinz die Infrastruktur für eine hochmoderne Produktion ausgebaut werden.Details der Pläne sehen vor, dass die Regierung für Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten bis 2024 Steuernachlässe von bis zu 50 Prozent gewährt. Für Sachinvestitionen ist eine 20-prozentige Steuersenkung vorgesehen.Die öffentliche Hand will außerdem für die Bereitstellung von ausreichend Wasser und Strom für die Halbleiterfabriken sorgen.Regierungsbeamte erwarten, dass Südkorea seine Chip-Exporte bis 2030 auf 200 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln könnte.Hintergrund der Entscheidung ist der gegenwärtige Halbleiter-Engpass.