Südkorea stellt Indien weitere Sauerstoffkonzentratoren und Beatmungsgeräte bereit

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung liefert dem von Covid-19 schwer betroffenen Indien weitere medizinische Hilfsgüter.Nach Angaben des Außenministeriums am Donnerstag werden 100 tragbare Sauerstoffkonzentratoren, zehn Beatmungsgeräte, 100 Unterdruck-Träger sowie 10.000 Antigen-Detektionskits (für 250.000 Testungen) nach Indien geschickt. Nach der ersten Lieferung am Donnerstag erfolgen am Freitag und Sonntag weitere Lieferungen.Diese medizinischen Hilfsgüter werden der indischen Rotkreuzgesellschaft gespendet, diese übernimmt die Verteilung an Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen in Indien.Südkorea hatte zuvor am 9. und 12. Mai 230 Sauerstoffkonzentratoren, 200 Sauerstoffflaschen und 100 Unterdruck-Träger nach Indien gebracht. In dem südasiatischen Land werden derzeit etwa 350.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und über 4.000 Todesfälle am Tag gemeldet.