Zweite Corona-Impfungen mit AstraZeneca-Vakzin beginnen heute

Photo : YONHAP News

In Südkorea beginnen am heutigen Freitag die zweiten Corona-Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca.Wie die Impftaskforce mitteilte, würden bis Juni schätzungsweise 926.000 Menschen an die Reihe kommen.Im Falle des AstraZeneca-Mittels wird empfohlen, dass man elf bis zwölf Wochen nach der ersten Impfung die zweite Spritze bekommt. Unter anderem haben unter 65-jährige Beschäftigte und Bewohner von Pflegeeinrichtungen, die ab 26. Februar die erste Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin erhalten haben, nun Anspruch auf die zweite Dosis.In Südkorea wurden mittlerweile angesichts der Besorgnis über seltene Fälle von Thrombosen im Ausland unter 30-Jährige von Impfungen mit dem AstraZeneca-Mittel ausgeschlossen.Die Menschen unter 30 Jahren, die die erste Spritze mit dem Präparat von AstraZeneca erhalten haben, sollen dennoch die zweite Impfung erhalten. Die Behörden schätzen die Zahl der entsprechenden Erstgeimpften auf 135.000, darunter 22.000 in Pflegeeinrichtungen und weiteren Risikoeinrichtungen.