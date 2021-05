Hyundai will bis 2025 7,4 Milliarden Dollar in USA investieren

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group will bis 2025 7,4 Milliarden Dollar in den USA investieren.Der südkoreanische Automobilkonzern, zu dem Hyundai Motor und Kia Motors zählen, will dort Elektroautos herstellen.Zudem sollen Fabriken ausgebaut und die Wettbewerbsfähigkeit auf den Gebieten Urbane Luftmobilität, Roboter und autonomes Fahren verbessert werden.Sowohl Hyundai als auch Kia planen einen Ausbau ihrer Produktion von Elektrofahrzeugen. Nächstes Jahr soll Hyundais IONIQ5 bei den Händlern stehen.Im US-Markt soll der Wagen in großen Stückzahlen abgesetzt werden. Mit der Produktion vor Ort will sich der Autobauer einen größeren Marktanteil in den USA sichern.