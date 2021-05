US-Vizepräsidentin stellt Diskussionen über Impfstoffkooperation mit Südkorea in Aussicht

Photo : YONHAP News

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat versprochen, die Bereitstellung von Covid-19-Impfstoffen für Südkorea zu erörtern.Das teilte Andy Kim, ein koreanisch-amerikanischer Abgeordneter des US-Repräsentantenhauses, am Donnerstag (Ortszeit) mit.Kim, Mitglied der Demokratischen Partei, traf sich am Dienstag im Weißen Haus mit Harris und bat um die Versorgung Südkoreas mit Impfstoffen.Harris habe gesagt, dass sie der Angelegenheit Priorität einräumen und darüber diskutieren werde, um sie voranzubringen. Sie habe versprochen, das Anliegen mit Kim zu besprechen, hieß es.Angesichts der positiven Stellungnahme der US-Vizepräsidentin wird erwartet, dass die Diskussionen über die Impfstoffkooperation zwischen Südkorea und den USA beschleunigt werden können.Insbesondere sagte Harris, sie werde die Angelegenheit vor dem Besuch von Präsident Moon Jae-in in den USA zu einem Gipfeltreffen mit Präsident Joe Biden am 21. Mai mit koreanischen Beamten erörtern.Das südkoreanische Präsidialamt nennt den Aufbau einer Impfstoffpartnerschaft zwischen beiden Ländern als ein wichtiges Thema beim anstehenden Gipfel. Demnach wird davon ausgegangen, dass die Impfstoff-Hilfe bei dem Treffen diskutiert wird.