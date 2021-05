Südkorea meldet 747 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge mehr als 700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) am Freitag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 747 Neuansteckungen bestätigt, darunter 729 lokale und 18 eingeschleppte Fälle. Bislang wurden insgesamt 130.380 Infektionsfälle im Land nachgewiesen.Die Zahl der lokalen Neuinfektionen übertraf somit erstmals seit dem 28. April die 700er-Schwelle. Etwa 60 Prozent davon wurden in der Hauptstadtregion erfasst.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um zwei auf 1.893. Die Letalitätsrate beträgt 1,45 Prozent.Der Impftaskforce zufolge wurden mit Stand 0 Uhr 7,2 Prozent der Einwohner gegen Covid-19 geimpft.