Südkorea und USA einverstanden mit Wichtigkeit gemeinsamer Militärübungen

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsministerien Südkoreas und der USA sind damit einverstanden, dass gemeinsame Militärübungen für die Aufrechterhaltung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft von Bedeutung sind.Sie vereinbarten, so bald wie möglich ein trilaterales Verteidigungsministertreffen mit Japan zustande zu bringen.Die entsprechende Einigung hätten beide Ministerien beim 19. Korea-US-Integrierten Verteidigungsdialog (KIDD) am Mittwoch und Donnerstag in Washington erzielt, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Sie hätten ihr gemeinsames Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und einer dauerhaften Friedensschaffung bekräftigt.Beide Seiten bestätigten bei dem regelmäßigen Treffen erneut, dass das bilaterale Bündnis ein Dreh- und Angelpunkt für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien ist. Sie betonten die Wichtigkeit, die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft mit vollständiger Bereitschaft für ein „Fight Tonight“ aufrechtzuerhalten.Beide Seiten seien übereingekommen, dass hierfür ein stabiler Zugang zu den unerlässlichen Übungsanlagen und weiteren wichtigen Einsatzanlagen wichtig sei, so das Verteidigungsministerium.Die USA hatten bisher unterstrichen, dass gemeinsame Militärübungen normal abgehalten werden und notwendige Bedingungen für Übungen gewährleistet werden müssten.