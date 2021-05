UN: China lieferte Nordkorea im März 587 Tonnen raffiniertes Öl

Photo : YONHAP News

China hat erstmals seit sechs Monaten den Vereinten Nationen berichtet, wie viel raffiniertes Öl das Land Nordkorea geliefert hat.Nach Angaben des Sanktionsausschusses zu Nordkorea des UN-Sicherheitsrats berichtete China, dass es im März Nordkorea mit 4.893 Barrel (587,4 Tonnen) raffiniertem Öl versorgt habe.Das entspricht etwa einem Prozent des Volumens von raffiniertem Öl, das Nordkorea in einem Jahr importieren darf.In der Resolution 2397 des UN-Sicherheitsrats, die im Dezember 2017 verabschiedet wurde, wurde die Obergrenze für die Menge an raffiniertem Öl, die Nordkorea jährlich einführen darf, auf 500.000 Barrel festgesetzt. Die UN-Mitglieder sind gemäß der Resolution dazu verpflichtet, jeden Monat über die an Nordkorea gelieferte Menge zu berichten.Wie verlautete, versuche Nordkorea durch Schmuggel unter anderem mittels Schiff-zu-Schiff-Transfers auf See, entsprechende Sanktionen zu umgehen.