Nordkorea kritisiert Japan wegen Anspruch auf Dokdo in Blaubuch

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat angesichts des von Japan erhobenen Gebietsanspruchs auf Dokdo in dessen diesjährigen diplomatischen Blaubuch mit einem gnadenlosen Vorgehen gedroht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA kritisierte in einem Kommentar am Donnerstag Japan wegen des erneut erhobenen Anspruchs auf die Felseninseln.Nordkorea werde keinen solchen Versuch dulden und eine gnadenlose Reaktion zeigen, hieß es.Japans Machenschaften, um Dokdo zu rauben, seien gefährliche Intrigen für die Invasion des Kontinents und solche für einen Krieg. Japan sollte darüber nachdenken, welche katastrophalen Folgen sein anachronistischer Ehrgeiz für den Besitz von Territorien haben würde, warnte die Nachrichtenagentur.Auch die internationale Gemeinschaft erkenne an, dass Dokdo Koreas Gebiet sei. Japans unverschämter Anspruch auf Dokdo könne daher keinesfalls als Folge einer mangelnden Erkenntnis betrachtet werden, betonte sie.