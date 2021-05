Yoo Jae-suk und Lee Joon-ik gewinnen Grand Prix bei Baeksang Awards

Photo : YONHAP News

Komiker und Moderator Yoo Jae-suk und Filmregisseur Lee Joon-ik haben bei den diesjährigen Baeksang Arts Awards den Grand Prix gewonnen.Bei der 57. Preisverleihung am Donnerstag in der Messehalle KINTEX in Goyang wurden Yoo in der Kategorie Fernsehen und Lee, Regisseur des Films „The Book of Fish“, in der Kategorie Film ausgezeichnet.In der Kategorie TV gewann die Serienkiller-Serie „Beyond Evil“ die Preise für das beste Drama, den besten Schauspieler und das beste Drehbuch. „It´s Okay to Not Be Okay“ wurde zweifach ausgezeichnet.In der Kategorie Film wurden „Voice of Silence“ und „Moving On“ jeweils mit zwei Preisen ausgezeichnet.In der Kategorie Theater erhielt „We are (No) Jokes“ zwei Preise.