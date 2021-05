Präsident Moon ernennt Ministerpräsidenten und zwei Minister

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Freitag Ministerpräsident Kim Boo-kyum offiziell ernannt.Auch billigte er die Ernennungen von Wissenschaftsministerin Lim Hye-sook und von Landminister Noh Hyeong-ouk.Die Nationalversammlung hatte am Donnerstagabend der Ernennung von Kim zum Ministerpräsidenten zugestimmt. Die größte Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) hatte jedoch die Abstimmung boykottiert.Die parlamentarischen Ausschüsse für Wissenschaft und für Land hatten am Vorabend trotz der Missbilligung und des Protests der PPP jeweils positive Berichte zu den Anhörungen beider Ministerkandidaten angenommen.Die PPP hielt am Freitag aus Protest vor dem Präsidentensitz eine Dringlichkeitssitzung ihrer Abgeordneten ab und kritisierte, die Ernennung ungeeigneter Kandidaten durchgesetzt zu haben.Die Partei forderte eine Entschuldigung des Staatspräsidenten und ein Treffen. Sie übermittelte dem Präsidialamt ein Protestschreiben.