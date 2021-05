Bericht: Südkorea, USA und Japan planen Treffen am Rande des G7-Gipfels

Photo : YONHAP News

Die Regierungschefs Südkoreas, der USA und Japans planen laut einem Medienbericht ein Treffen am Rande des G7-Gipfels in Großbritannien.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News am Samstag und berief sich auf regierungsnahe Quellen.Der G7-Gipfel findet vom 11. bis 13. Juni in Cornwall statt.Laut Kyodo News habe eine Quelle aus der japanischen Regierung berichtet, dass die USA ein solches Treffen positiv sähen und keinen Grund hätten, dies abzulehnen. Auch ein südkoreanischer Beamter habe gesagt, dass ein Dreiergespräch angestrebt würde.Sollte das Treffen zustande kommen, wäre es das erste dieser Art seit September 2017. Präsident Moon Jae-in hatte sich damals am Rande der UN-Generalversammlung mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump und damaligen japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe getroffen.Großbritannien hat als Gastgeber des G7-Gipfels den südkoreanischen Präsidenten als Gast eingeladen.