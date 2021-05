Ministerpräsident will Anreize für Impfungen schaffen

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Boo-kyum will Anreize für Impfungen schaffen.Die zuständigen Regierungsbehörden wies er an, zügig Maßnahmen auszuarbeiten, mit denen mehr Menschen zu einer Impfung ermutigt werden können.Die entsprechende Anweisung erteilte der neue Premier am Sonntag auf einer Sitzung in Seoul zu Maßnahmen gegen das Corona-Virus.Unter anderem schlug Kim vor, die Bemühungen um den Abschluss von bilateralen Vereinbarungen zu verstärken, damit Geimpfte auf Auslandsreisen von der zweiwöchigen Quarantänepflicht befreit werden.Auch sagte er an die Bevölkerung gerichtet, dass diese der Regierung vertrauen und sich impfen lassen solle, ohne sich von haltlosen Behauptungen beeinflussen zu lassen.Der Ministerpräsident wies auf Untersuchungen hin, nach denen 89,5 Prozent der über 60-Jährigen nach der Impfung nicht erkrankten und niemand mehr am Corona-Virus sterbe. Die Nebenwirkungen beschränkten sich in den meisten Fällen auf leichtes Fieber und Gliederschmerzen.