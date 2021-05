Südkorea erwartet diese Woche Lieferungen von AstraZeneca und Pfizer

Photo : YONHAP News

Südkorea erwartet diese Woche Lieferungen von Corona-Impfstoffen der Hersteller AstraZeneca und Pfizer.Zuletzt waren in Südkorea die Corona-Impfstoffe knapp geworden.Wie die Impf-Taskforce mitteilte, werde der lokale Partner SK Bioscience 1,68 Millionen Dosen des Astra-Zeneca-Präparats heute aus seinem Werk in Andong an medizinische Einrichtungen liefern.Am Mittwoch wird Südkorea weitere Dosen von Pfizer erhalten.Die Regierung hatte bereits zuvor mitgeteilt, dass in diesem Monat immer mittwochs insgesamt 1,75 Millionen Dosen dieses Impfstoffs im Land eintreffen würden.Die Regierung kann damit ihre Impfkampagne wieder verstärken. Unter anderem werden die Impfungen von über 75-Jährigen in Seniorenheimen mit dem Pfizer-Mittel fortgesetzt.