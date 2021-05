Südkorea hält in China Informationsveranstaltung für Tourismus ab

Photo : YONHAP News

Eine Informationsveranstaltung für die Anlockung chinesischer Touristen nach Südkorea hat erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Peking stattgefunden.Die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) hielt am Samstag im Koreanischen Kulturzentrum in Peking eine entsprechende Veranstaltung ab. Anwesend waren etwa 270 Chinesen.Bei der ersten Informationsveranstaltung für potenzielle Touristen in China seit 18 Monaten stellte die KTO hauptsächlich Küstenstädte wie Jeju, Busan und Gangneung vor. Sie zeigte touristische Attraktionen, die Chinesen interessieren könnten, darunter Restaurants, die Fernsehpersönlichkeiten häufig besuchen, sowie Drehorte.Die KTO erläuterte, dass sich binnen zwei Tagen nach der Bekanntmachung der Veranstaltung im chinesischen sozialen Medium Weibo 1.000 Menschen angemeldet hätten. Das lasse erkennen, wie groß das Interesse der Chinesen an Auslandsreisen sei.