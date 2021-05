Südkorea meldet 619 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den dritten Tag in Folge im 600er-Bereich gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 619 Neuansteckungen nachgewiesen. Bislang seien insgesamt 132.290 Infizierte im Land erfasst worden.Von den Neupatienten steckten sich 597 Menschen in Südkorea an, während 22 eingeschleppte Fälle bestätigt wurden.Die Zahl der lokalen Infektionen stieg um 25 gegenüber dem Vortag. 59 Prozent der Fälle wurden in der Hauptstadtregion erfasst. Seoul meldete 192 Fälle, die Provinz Gyeonggi 148 und Incheon zwölf.Die Zahl der eingeschleppten Fälle sank demgegenüber um 16 verglichen mit dem Vortag.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 nahm um drei auf 1.903 zu. Die durchschnittliche Letalitätsrate beträgt 1,44 Prozent.