Wirtschaft Koreanische Entwickler von Covid-19-Impfstoffen wollen Phase-III-Studien in Indonesien durchführen

Koreanische Unternehmen, die Covid-19-Impfstoffe entwickeln, richten im Vorfeld klinischer Studien in Phase III ihren Blick auf Indonesien als möglichen Testort.



Nach Branchenangaben am Sonntag hielt Cellid jüngst mit den indonesischen Gesundheitsbehörden eine Videositzung über eine eventuelle Durchführung der Phase-III-Studie in Indonesien ab. Der Impfstoffentwickler hatte inzwischen in Südkorea die Phase-II-Studie zu einem Covid-19-Impfstoff eingeleitet.



Ein ranghoher indonesischer Beamter wird Ende Mai nach Südkorea kommen, um mit dem Cellid-CEO Kang Chang-yuil über die klinische Studie und die Vakzin-Lieferung zu diskutieren.



Genexine, das als erstes Unternehmen in Südkorea klinische Studien zu einem Covid-19-Impfstoff eingeleitet hatte, hatte bereits im März gemeinsam mit dem indonesischen Pharmaunternehmen Kalbe Farma der indonesischen Arzneimittelbehörde Pläne für Phase-II- und –III-Studien eingereicht.



Die Firma will im Juni eine Genehmigung für klinische Tests einholen und 30.000 Probanden in mehreren Ländern, darunter 1.000 in Indonesien, anwerben.