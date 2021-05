Hwang Sun-woo erneuert Junioren-Weltrekord über 200 Meter Freistil

Photo : YONHAP News

Schwimmer Hwang Sun-woo hat den von ihm selbst aufgestellten Junioren-Weltrekord über 200 Meter Freistil erneuert.Bei einem Wettkampf zur Auswahl der Nationalmannschaft am Sonntag in Jeju siegte der Hoffnungsträger im Finale über 200 Meter Freistil der Männer mit einer Zeit von 1:44,96 Minuten.Damit unterbot der 17-Jährige den im November von ihm aufgestellten Junioren-Weltrekord von 1:45,92 Minuten um 0,96 Sekunden. Hwang hatte damals als erster südkoreanischer Schwimmer sowohl bei den Senioren als auch bei den Junioren einen Weltrekord aufgestellt.Hwang unterbot damit zudem die A-Normzeit für die Olympischen Spiele in Tokio von 1:47,02 Minuten deutlich. Zuvor hatte er mit 48,04 Sekunden einen neuen Nationalrekord über 100 Meter Freistil aufgestellt. Er qualifizierte sich somit für 100 Meter Freistil und 200 Meter Freistil bei den Olympischen Spielen in Tokio.