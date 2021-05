Internationales Russland will Zahl der Linienflüge nach Südkorea erhöhen

Russland will laut einem Medienbericht die Zahl der Linienflüge nach und aus Südkorea erhöhen.



Der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge teilte das russische Corona-Krisenzentrum am Samstag (Ortszeit) die Entscheidung mit, die Anzahl der Linienflüge nach Südkorea ab 25. Mai zu erhöhen.



Flüge zwischen Seoul (Incheon) und Wladiwostok würden dreimal in der Woche angeboten, während Flüge zwischen Seoul und Chabarowsk, Irkutsk sowie Juschno-Sachalinsk jeweils einmal in der Woche starten würden.



Nach weiteren Angaben beschloss Russland auch, ebenfalls ab 25. Mai mehr reguläre Flüge nach und aus Finnland sowie Japan anzubieten.



Russland hatte im März letzten Jahres angesichts der Corona-Pandemie alle internationalen Flüge ausgesetzt. Im vergangenen September wurden wieder Linienflüge zwischen Seoul und Moskau aufgenommen.