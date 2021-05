Politik Militär will Wasserstoff-Drohnen für Überwachung und Aufklärung einsetzen

Das Militär will kleine Drohnen mit neuester Brennstoffzellentechnologie für die Überwachung und Aufklärung einsetzen.



Die Behörde für Wehrbeschaffung DAPA gab am Montag bekannt, dass sie einen Kaufvertrag über Drohnen mit einem Wasserstoff-Powerpack unterzeichnet habe. Ab November werden diese Drohnen bei der Armee probeweise eingesetzt.



Eine solche Drohne kann 90 Minuten lang in der Luft bleiben, während sie mit einer elektrooptischen Kamera und einer Infrarotkamera ausgerüstet ist.



Sie könne verglichen mit einer herkömmlichen batteriebetriebenen Drohne länger in der Luft bleiben und erzeuge verglichen mit einer benzinbetriebenen Drohne weniger Lärm und Schwingung. Daher sei sie in der Lage, praktisch unbemerkt Aufgaben für die Überwachung und Aufklärung durchzuführen, so die Behörde.