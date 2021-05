Koreanisches Covid-19-Medikament erweist sich bei leichten Verläufen als wirksam

Photo : YONHAP News

Das erste in Südkorea entwickelte Antikörper-Medikament gegen Covid-19 hat sich vor allem bei Patienten mit leichten Verläufen als sehr wirksam erwiesenDas Medikament Regkirona wurde in den letzten drei Monaten in über 3.000 Fällen verabreicht.Dabei heften sich neutralisierende Antikörper an bestimmte Teile des Coronavirus an, das in Zellen eindringen kann.Im Busan Medical Center, einem städtischen Krankenhaus, wurde Regkirona 450 Patienten, darunter solchen mit Grunderkrankungen und Älteren, verabreicht. Lediglich in einem Fall nahm die Infektion einen schweren Verlauf. Ein Todesfall wurde nicht gemeldet.Eine Wirkung zeigte sich insbesondere, wenn Patienten mit leichten Symptomen am ersten Tag nach der Einweisung ins Krankenhaus mit dem Medikament behandelt wurden.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde wurde bestätigt, dass das Arzneimittel auch nach Infektionen mit den Corona-Varianten aus New York, Großbritannien und Nigeria wirksam ist.Das Medikament wurde jedoch nur unter der Bedingung zugelassen, dass das Ergebnis der Phase-III-Studie später vorgelegt wird. Dessen Sicherheit und Wirksamkeit müssen somit wissenschaftlich noch eindeutiger nachgewiesen werden.