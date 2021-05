Seoul bedauert Nordkoreas Nichtteilnahme an WM-Qualifikation

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat Nordkoreas Entscheidung bedauert, an der Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar nicht teilzunehmen.Die Asiatische Fußball-Konföderation AFC hatte am Sonntag bekannt gegeben, es stehe endgültig fest, dass der nordkoreanische Fußballverband der in Südkorea geplanten zweiten Qualifikationsrunde für die WM und der Fußball-Asienmeisterschaft 2023 fernbleiben werde.Die Sprecherin des Ministeriums Lee Jong-ju sagte am Montag vor der Presse, man bedauere die Entscheidung Nordkoreas.Das Vereinigungsministerium werde auch künftig seine Bemühungen fortsetzen, um Gelegenheiten, darunter internationale Sportwettkämpfe, zu finden, um den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und die Versöhnung und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea voranbringen zu können.Nordkoreas Entscheidung sei eher eine Angelegenheit, die über die AFC gemäß den Regeln des Weltfußballverbands FIFA für internationale Sportwettkämpfe verlaufen sei. Zum aktuellen Zeitpunkt betrachte das Ressort dies nicht als Gegenstand einer gesonderten Diskussion zwischen Süd- und Nordkorea, hieß es weiter.