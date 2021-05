Internationales Südkorea will Entwicklungshilfe für Vorgehen gegen Klimawandel auf 600 Millionen Dollar erhöhen

Die südkoreanische Regierung will die Entwicklungshilfe im grünen Bereich für eine Reaktion auf den Klimawandel deutlich steigern.



Entsprechende Diskussionsergebnisse des Betriebsausschusses des Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF) gab das Finanzministerium am Montag bekannt.



Demnach will die Regierung bis 2025 das Volumen der Entwicklungshilfe im grünen Bereich aus dem Fonds von 200 Millionen Dollar im vergangenen Jahr auf 600 Millionen Dollar steigern. Damit soll der Anteil der Hilfe im grünen Bereich am gesamten Hilfsvolumen im Rahmen des EDCF von derzeit 22 Prozent auf 40 Prozent steigen.



Zudem will die Regierung den Zinssatz von Krediten für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen stark auf 0,1 Prozent senken.



Südkorea richtete 1987 den EDCF, einen Fonds für die Kredithilfe, ein, um die wirtschaftliche Entwicklung in Entwicklungsländern zu unterstützen und die wirtschaftliche Kooperation zu fördern.