Präsident Moon will USA-Besuch als Gelegenheit für Südkoreas Entwicklung zu globalem Zentrum von Impfstoffproduktion nutzen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will seinen USA-Besuch diese Woche als Gelegenheit für die Verstärkung der Impfstoff-Kooperation und die Entwicklung Südkoreas zu einem globalen Zentrum der Impfstoffproduktion nutzen.Die entsprechende Äußerung machte Moon am Montag beim regelmäßigen Treffen mit seinen Chefsekretären und Beratern angesichts der anstehenden Reise für sein erstes Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden.Er wolle sein Bestes tun, damit die Rückkehr in den Alltag vorgezogen werden könne, indem man sich für die Seucheneindämmung einsetze und Impfungen planmäßig durchführe, hieß es.Die Verstärkung der Impfstoff-Partnerschaft gilt als ein wichtiges Thema beim am 21. Mai in Washington geplanten Gipfel. Es wird erwartet, dass die Bewältigung des Versorgungsproblems durch einen Impfstoff-Swap und die Impfstoffproduktion in Südkorea durch einen Technologietransfer konkret besprochen werden.Moon bekräftigte zudem das Ziel in seinem letzten Amtsjahr, die Covid-19-Krise zu überwinden und auf den Weg der Erholung, Inklusion und eines Sprungs nach oben zu schreiten. Er wolle alle Bemühungen unternehmen, damit sich ein schneller und starker Erholungstrend der Volkswirtschaft auf alle Bereiche des Lebens der Bürger ausbreiten könne.