China unterstützt Südkoreas Forderung nach internationaler Zusammenarbeit wegen Fukushima-Wasser

Photo : YONHAP News

China unterstützt Südkoreas Forderung nach einer internationalen Zusammenarbeit in der Frage des kontaminierten Kühlwassers aus der Reaktorruine Fukushima.Der südkoreanische Minister für Ozeane und Fischerei, Moon Seong-hyeok, hatte am letzten Freitag ein Schreiben an die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) geschickt. Darin bat er, Möglichkeiten für die Kooperation mit der Internationalen Atomenergiebehörde zu überprüfen, damit kontaminiertes Wasser aus dem AKW auf eine für die internationale Gemeinschaft akzeptable Weise entsorgt werden könne.China unterstütze das Vorgehen Südkoreas, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, am Montag vor der Presse.Japan bedrohe mit kontaminiertem Wasser die Meeresökologie der ganzen Welt und das Leben der Bürger einzelner Länder. Die japanische Regierung müsse sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Sie sollte verseuchtes Wasser nicht ins Meer ablassen, ohne dass die beteiligten Länder und internationale Organisationen darüber verhandelt hätten, betonte der Sprecher.