Polizeibeamter nach Impfung mit AstraZeneca-Mittel gestorben

Photo : YONHAP News

Ein Polizeibeamter ist gestorben, nachdem er nach einer Corona-Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin unter starken Nebenwirkungen gelitten hatte.Nach Angaben der Stadt Gwangju und der Polizeibehörde der Provinz Süd-Jeolla starb ein 55-jähriger Oberinspektor am Sonntag in einem Universitätsklinikum in Gwangju.Der Beamte hatte laut der Seuchenkontrollbehörde Symptome wie Übelkeit und Kopfschmerzen gehabt, nachdem er am 30. April die erste Impfung mit dem AstraZeneca-Präparat erhalten hatte. Er war am 12. Mai auf dem Nachhauseweg von der Arbeit zusammengebrochen.Bei ihm trat ein Blutgerinnsel auf, deshalb musste ein Stent gesetzt werden. Trotz des Eingriffs konnte sich sein Herz nicht erholen. Er starb am Sonntag gegen 19.10 Uhr.Wie verlautete, sei der Gesundheitszustand des Polizisten vor der Impfung als gut beschrieben worden, auch habe er keine Vorerkrankung gehabt.Die Seuchenkontrollbehörde leitete eine Untersuchung ein, um festzustellen, ob ein Zusammenhang zwischen seinem Tod und der Impfung besteht. Aufschluss über die genauen Todesumstände soll eine Autopsie geben.