Auch Impfstoffe mit WHO-Notfallzulassung sollen für Befreiung von Quarantänepflicht akzeptiert werden

Photo : YONHAP News

Südkorea will möglicherweise den Kreis der Geimpften erweitern, die von der Quarantänepflicht befreit werden können.Demnach könnte die Quarantänepflicht auch für im Ausland Geimpfte wegfallen, denen ein Präparat mit WHO-Notfallzulassung gespritzt wurde.Das teilte Jeong Eun-kyeong, Leiterin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA), am Montag vor der Presse mit.Jeong wurde gefragt, ob die Befreiung von der Quarantänepflicht für vollständig geimpfte Einreisende hauptsächlich in Bezug auf die in einzelnen Ländern zugelassenen Impfstoffe gewährt werde. Ihr zufolge werde an Kriterien gearbeitet, wonach nicht nur von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassene Vakzine, sondern auch Impfstoffe mit Notfallzulassung der Weltgesundheitsorganisation für eine Befreiung von der Quarantänepflicht qualifizieren.Sie begründete dies mit unterschiedlichen Impfsituationen in den einzelnen Ländern.Die WHO hatte für die Corona-Impfstoffe von Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Janssen Notfallzulassungen erteilt. Jüngst erhielt auch der Impfstoff der chinesischen Firma Sinopharm eine solche Zulassung.