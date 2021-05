Laternenfest mit AR-Technologie anlässlich Buddhas Geburtstag

Photo : YONHAP News

Anlässlich Buddhas Geburtstag wird ein Laternenfest mittels der Technologie der erweiterten Realität (AR) veranstaltet.Ein Verein der Buddhisten in Medienanstalten hielt am Montag im Tempel Bongeun in Seoul eine Demonstration hierfür ab.Sollte mit einer Smartphone-Kamera ein QR-Code gescannt werden, ist Buddha zu sehen, der auf einer Lotusblume sitzt. Mit einem Klick kann man sehen, wie Lotusblumen aufblühen.Nach Angaben der Organisation findet das webgestützte Laternenfest der AR seit dem gestrigen Montag bis 31. Mai im Tempel Bongeun statt.