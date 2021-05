Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen fällt auf 528

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist erstmals seit einer Woche in den 500er-Bereich gefallen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass bis Mitternacht binnen 24 Stunden 528 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden seien. Bislang seien insgesamt 132.818 Infizierte im Land erfasst worden.Die Zahl der Corona-Toten stieg um einen auf 1.904.Nach Angaben der Impf-Taskforce erhielten mit Stand 0 Uhr bisher 7,3 Prozent der Bevölkerung die erste Impfung gegen Covid-19. Der Anteil der Menschen, die die zweite Dosis bekamen, beträgt zwei Prozent.