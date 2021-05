Präsident Moon besucht von Mittwoch bis Samstag USA

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am Mittwoch zu einem viertägigen offiziellen Arbeitsbesuch in Washington aufbrechen.Präsident Moon werde am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Washington eintreffen, teilte Chung Man-ho, präsidialer Chefsekretär für öffentliche Kommunikation, am Dienstag vor der Presse mit.Der Staatschef werde am Donnerstagvormittag den Nationalfriedhof Arlington besuchen und damit sein offizielles Besuchsprogramm beginnen, hieß es.Moon wird am Freitagnachmittag mit US-Präsident Joe Biden zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen. Es wird erwartet, dass Wege zur bilateralen Kooperation im Kampf gegen Covid-19 und bei der Impfstoffproduktion, der Technologie-Wettbewerb zwischen China und den USA sowie eine Wiederaufnahme des Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel im Mittelpunkt des Gesprächs stehen werden.Ein Beamter des Präsidialamtes sagte, Südkorea und die USA seien einer Meinung in Bezug auf die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Friedensschaffung. Die USA hätten bereits Nordkorea kontaktiert und gesagt, dass sie über die Antwort Nordkoreas informieren wollten.Die USA hätten sich bereit erklärt, auf der Grundlage der Einigung von Singapur bilaterale Gespräche mit Nordkorea anzustreben und Lockerungen der Sanktionen anzubieten, hieß es.Er fügte hinzu, es werde überprüft, dass Moon während des Aufenthalts in den USA bei der Unterzeichnung eines Investitionsabkommens über einen Impfstoff zwischen einem amerikanischen Pharmaunternehmen und einem koreanischen Unternehmen anwesend sein werde.