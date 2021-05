Son Heung-min und Ji So-yun jeweils in Top-Elf der EPL und WSL vertreten

Son Heung-min und Ji So-yun sind jeweils zu den besten elf Spielern oder Spielerinnen der englischen Fußballligen der Männer und Frauen gekürt worden.Das Sportportal „The Athletic“ veröffentlichte die Listen der besten Elf der englischen Premier League (EPL) und der Women´s Super League (WSL), auf denen Son und Ji stehen.Son, Stürmer von Tottenham Hotspur, erzielte in der Saison 2020/21 17 Ligatreffer und zehn Vorlagen. Damit stellte er den Rekord der meisten Saisontore eines Koreaners in einer europäischen Liga ein, den Cha Bum-kun in der deutschen Bundesliga in der Saison 1985/86 mit 17 Toren erzielt hatte. Zudem stellte Son mit 22 Saisontreffern eine persönliche Bestmarke auf.Ji So-yun, Mittelfeldspielerin von Chelsea FC Women trug dazu bei, dass ihr Verein den WSL-Titel und den Women´s League Cup gewann.Chelsea erreichte zudem in der Saison 2020/21 erstmals das Finale der UEFA Women´s Champions League und wurde Zweiter.