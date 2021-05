Regierung will am Freitag Corona-Schutzregeln für kommende drei Wochen vorstellen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will am Freitag Corona-Schutzregeln vorstellen, die ab kommender Woche drei Wochen lang gelten werden.Das gab Son Young-rae, ein Beamter des Gesundheitsministeriums, am Dienstag bekannt.Die aktuellen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung bleiben bis Sonntag in Kraft. Für die Hauptstadtregion gilt Stufe 2, für die anderen Regionen Stufe 1,5.Zugleich gilt landesweit das Verbot privater Zusammenkünfte von fünf oder mehr Menschen. In der Hauptstadtregion dürfen Restaurants und Cafés Gäste lediglich bis 22 Uhr im Laden bewirten.Die Regierung arbeitet aktuell an Änderungen des derzeit fünfstufigen Corona-Warnsystems, damit ein neues System im Juli eingeführt werden kann. Daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die aktuellen Corona-Regeln und das Verbot privater Treffen ein weiteres Mal verlängert werden.