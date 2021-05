Moon zum Gipfel mit Biden in die USA aufgebrochen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Mittwochnachmittag in die USA aufgebrochen, um zum ersten Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden zusammenzukommen.Das südkoreanische Präsidialamt teilte mit, dass Moon auf Bidens Einladung von Mittwoch bis Samstag einen offiziellen Arbeitsbesuch in Washington abstatten werde.Moon ist der zweite Regierungschef nach dem japanischen Premierminister Yoshihide Suga, mit dem sich Biden persönlich trifft. Es ist Moons erste Auslandsreise seit dem China-Besuch für einen trilateralen Gipfel zwischen Südkorea, China und Japan im Dezember 2019.Der Gipfel findet am frühen Samstagmorgen koreanischer Zeit statt. Im Anschluss an ein Einzelgespräch zwischen Moon und Biden erfolgt ein erweitertes Gespräch. Die Ergebnisse werden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt gegeben.Es wird erwartet, dass über Wege zur Kooperation in Bezug auf die Nordkorea-Politik intensiv diskutiert werde. Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes sagte, dass beide Seiten immer noch über konkrete Ausdrücke hinsichtlich der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel für eine gemeinsame Erklärung diskutierten.Die Impfstoffkooperation zählt auch zu wichtigen Gesprächsthemen. Laut einem Beamten des Präsidialamtes wird überprüft, ob Moon während des Aufenthalts in den USA bei der Unterzeichnung eines Investitionsabkommens über einen Impfstoff zwischen einem amerikanischen Pharmaunternehmen und einem koreanischen Unternehmen anwesend sein könnte.Moon wird am Sonntag in Südkorea zurückerwartet.