Weitere 438.000 Impfdosen von Pfizer in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Weitere Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer sind heute in Südkorea eingetroffen.Nach Angaben der Impf-Taskforce trafen 438.000 Dosen des Pfizer-Vakzins am frühen Morgen am Flughafen Incheon ein.Es handelt sich um einen Teil der Impfdosen, die sich die Regierung durch einen direkten Vertrag mit dem US-Pharmaunternehmen gesichert hatte.Bis zum ersten Halbjahr dieses Jahres sollen insgesamt sieben Millionen Impfdosen von Pfizer nach Südkorea geliefert werden. Bisher bekam das Land 3,312 Millionen Dosen geliefert. Die restlichen 3,688 Millionen Dosen werden jede Woche der Reihe nach eintreffen.Der Pfizer-Impfstoff wird derzeit für über 75-Jährige eingesetzt.