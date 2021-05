Südkorea im Glücksindex weit unten auf OECD-Rangliste

Photo : YONHAP News

Südkorea zählt unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu den am wenigsten glücklichen Staaten.Laut einer Zeitschrift des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI) lag der Glücksindex Südkoreas in den Jahren 2018 bis 2020 im Schnitt bei 5,85 von 10 möglichen Punkten.Damit lag Südkorea an 62. Stelle unter 149 untersuchten Staaten.Unter den 37 OECD-Mitgliedern landete Südkorea auf Platz 35. Lediglich Griechenland (5,72 Punkte) und die Türkei (4,95 Punkte) erreichten weniger Punkte als Südkorea.Das glücklichste Land unter den OECD-Staaten war Finnland, das auf 7,84 Punkte kam. Dahinter folgten Dänemark, die Schweiz, Island und die Niederlande.Den Glücksindex von Ländern ermittelt das Netzwerk „Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung“ (SDSN), ein Beratungsgremium der Vereinten Nationen, anhand von Kategorien wie Bruttoinlandsprodukt, Lebenserwartung und soziale Unterstützung.