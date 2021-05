Beamter: US-Regierung will auf Einigung von Singapur mit Nordkorea aufbauen

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden ist laut einem Beamten bereit, in der Nordkorea-Politik auf der Grundlage der Gipfel-Einigung mit Nordkorea von 2018 an praktischen Maßnahmen zu arbeiten.Die entsprechende Position teilte Kurt Campbell, Koordinator für den Indopazifik im Weißen Haus, in einem schriftlichen Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag (Ortszeit) mit.Die Politik der USA gegenüber Nordkorea ziele nicht auf Feindseligkeit ab, sondern auf Lösungen. Sie ziele darauf ab, letztendlich die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen, sagte Campbell.Washington sei bereit, an praktischen Maßnahmen zu arbeiten, um auf dem Weg zu diesem Ziel Fortschritte zu erzielen. Entsprechende Bemühungen würden auf der Einigung von Singapur und anderen Vereinbarungen aufbauen, die von früheren Regierungen getroffen worden seien, hieß es.Es ist das erste Mal, dass ein Beamter der Biden-Regierung offiziell bestätigte, dass die Biden-Regierung die beim Gipfel im Juni 2018 zwischen dem damaligen Präsidenten Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un getroffene Einigung übernehmen will.Die Einigung sieht den Aufbau neuer Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA, die Schaffung eines nachhaltigen und stabilen Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel, die vollständige Denuklearisierung der Halbinsel sowie die Rückführung sterblicher Überreste von im Koreakrieg gefallenen US-Soldaten vor.