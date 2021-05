Südkorea meldet 654 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist wieder auf über 600 gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und –prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 654 Neuansteckungen nachgewiesen. Die Gesamtzahl der bislang erfassten Infektionsfälle im Land betrage 133.471.Die Zahl der Neuinfektionen nahm um 126 gegenüber dem Vortag zu.Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 kletterte um acht auf 1.912.Der Impf-Taskforce zufolge erhielten bisher 7,3 Prozent der Bevölkerung die erste Impfung gegen Covid-19. Der Anteil der Menschen, die auch die zweite Dosis bekamen, liegt bei 2,3 Prozent.